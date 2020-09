Eine aufregende Tenniscamp-Woche ging am 4. September zu Ende! Insgesamt 37 Kinder und Jugendliche wurden von unseren 4 Trainern, 2 Betreuerinnen und "Los Dos Jojo's" durch die Woche geleitet und mit Obst und Getränken, Pflastern, Lob, Trostworten, ... versorgt. Das Motto "Tennis, Sport und Spiel" stand wieder im Vordergrund. Den Höhepunkt bildete der Abschluss-Mehrkampf am Freitag, bei dem die Gruppensieger Pokale erringen konnten. Jeder Teilnehmer bekam eine Urkunde, ein Geschenk und wurde zu einem Abschlussessen eingeladen. Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern sowie der "SOLEFELSENWELT", die uns - vertreten durch Mag. Schweighofer - unterstützt hat. See you on court!