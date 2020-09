Franzose Jean Bekirian und der deutscher Amateur Philipp Matlari au dem zweiten Platz -

Bester heimischer Pro wird der Steirer Jürgen Maurer auf dem zehnten Platz



HAUGSCHLAG. Bei besten äußeren Bedingungen wurde am Schlusstag der zur Pro Golf Tour zählenden Haugschlag NÖ Open by perfect eagle ab 8 Uhr früh gestartet. 46 Spieler kämpften um den mit 30.000 Euro dotierten Preisgeldtopf. Darunter befanden sich auch von den ursprünglich 18 gestarteten Österreichern vier heimische Akteure in der Finalrunde. Die beste Ausgangsposition hatte Jürgen Maurer auf Platz 22 mit vier unter Par. HP Bacher schaffte Rang 26 mit 3 unter, Alois Kloibenschädl Platz 33 mit zwei unter Par und der Amateur Lars Namu Sarmini den 39. Platz mit eins unter Par.

Der Schlusstag stand ganz im Zeichen eines Zweikampfes zwischen dem bisherigen Dominator Philipp Matlari, der 23jährige deutsche Amateurspieler überraschte die Konkurrenz mit einem Score vom 14 unter Par vor dem Finale und seinen routinierten Kollegen aus dem Profilager, die heuer schon einige Turniere gewinnen konnten. Trotzdem konnte Matlari, der heute nur vier Birdies erzielte und zwei Bogeys kassierte, mit einem Score von -16 unter Par den ausgezeichneten zweiten Platz in der Endwertung belegen. Mit dem gleichen Score holte sich der erst 18jährige Franzose Jean Bekirian ebenfalls den geteilten zweiten Platz. Der Sieger des Turnieres Sokhna in Ägypten konnte sich mit 7 Birdies vom vierten Platz aus, stark steigern. Der große Sieger kommt diesmal aus der Schweiz. Er heißt Jeremy Freiburghaus, ist 24 Jahre alt und hat heuer schon das Turnier Open Bahia Golf in Marokko gewonnen. Er startete als Dritter nach zwei Runden mit einem Score von 10 unter Par und konnte sich mit 1 Eagle, 6 Birdies und einem Bogey mit einem Gesamtergebnis von 17 unter Par als Sieger im Waldviertel feiern lassen:“ An erster Stelle möchte ich mich bei der Pro Golf Tour und bei perfect eagle bedanken. Ebenfalls geht ein großes Dankeschön an Hans Geist und selbstverständlich an den Head Greenkeeper und seinem Team für die tollen Platzverhältnisse. Es war mir eine große Ehre hier spielen zu dürfen, es ist ein Erfolg der mir viel Freude bereitet," so der Sieger.

Erwähnenswert ist auch noch das Ergebnis des Viertplatzierten Leonard Bem. Der Franzose erzielte 1 Eagle, 7 Birdies und ein Bogey und erzielte mit 8 unter Par die beste Tageswertung. Bester Österreicher so wie bereits gestern wurde der routinierte Steirer Jürgen Maurer. Er konnte sich vom 22. Platz mit 4 unter Par heute wesentlich steigern und kann mit seinem Endrang mit neun Birdies, zwei Bogeys und einem Doppelbogey mehr als zufrieden sein: „Ich habe gestern schon angekündigt, wenn mir im Finale ein niedriges Score gelingt, dann kann die Reise durchaus um einige Plätze nach vor gehen. Das ist so gekommen, daher gibt es auch Grund zur Freude“ erklärte der 37-Jährige. Zweitbeste Österreicher wurden gemeinsam mit einem Ergebnis von jeweils vier unter Par. auf dem geteilten 28 Platz, der Salzburger HP Bacher und der Tiroler Alois Kluibenschädl.

Nicht sehr gut lief es am Finaltag für den Amateur Lars Sarmini. Er konnte in seiner Runde keinen Rhythmus finden und landete nur am Ende des Feldes. Den Cut verpasst haben somit aus heimischer Sicht Sebastian Wittmann (Par) Lukas Lipold (+1), Kurt Mayr (+1), Daniel Hebenstreit (+2), Nikolaus Wimmer (+4), Michael Vonbank (+6), Robert Molnar (+7), Florian Schweighofer (+7), Alexander Haslauer (+11), Florian Koch (+12), David Ennsmann (+13), Ralph Leitner (+13), Bernard Neumayer (Aufgabe nach Tag 1).

GC Haugschlag Präsident Arnold Sekyra war mit der Bilanz des heurigen Turniers durchaus zufrieden:“ Vorerst gilt mein Dank allen Mitarbeitern des Klubs unseren Funktionären und Helfern, die die Durchführung eines solchen Events überhaupt erst möglich machen. Die Leistungen der Aktiven waren beeindruckend. Voriges Jahr hatten wir mit Jan Cafourek einen tschechischen Sieger, das hat beiden Ländern was den Golfsport betrifft, gutgetan. Ich hoffe, dass auch durch den heurigen Schweizer Sieger Jeremy Freiburghaus, eine golfsportliche Intensivierung stattfindet.“