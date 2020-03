Niederösterreichs Nachwuchs Biathleten der Schüler- und Kinderklassen konnten beim letzten Rennen des Bundesländer Cups mit viermal Platz 1, je einmal Platz 2 und 3 sowie einem sechsten Platz glänzen.

BEZIRK GMÜND. Am vergangenen Samstag fand in der Biathlonarena in Rosenau am Hengstpass das letzte Rennen des Biathlon Bundesländercup statt. Die Sportunion konnte bei teilweise heftigen Schneefall Nachwuchsläufer aus Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark begrüßen. Für Niederösterreich stellten sich Elias Escher vom USC Atomic St. Leonhard, Samuel Eder vom SC St. Aegyd und Letizia Frühwirth, Elina Gatterer, Silvia Buchinger, Katja Pelikan und Julian Müllner, alle vom SC Nordwald, der Herausforderung. Wie auch schon bei den österreichischen Meisterschaften im Jänner, zeigte sich wieder, dass Rosenau ein guter Boden ist. Elias musste zwar beim Schießen zwei Fehler hinnehmen, war aber auf der Loipe nicht zu schlagen. Auch Samuel lief ein gleich gutes Rennen. Auch er legte den Grundstein für den Sieg auf der Loipe.

Starker Nachwuchs des SC Nordwald

Ein perfektes Rennen mit keinem Schießfehler und schnellster Laufleistung zeigte Katja. In der Klasse U9 liefen Letizia und Elina annähernd gleich schnell. Hier wurde das Rennen zwischen den beiden Nordwald Läuferinnen am Schießstand entschieden. Letizia blieb hier fehlerlos und siegte vor Elina, die leider eine Scheibe stehen ließ und in die Strafrunde musste. Den siebenten Podest Platz unseres Teams holte Silvia Buchinger mit Platz drei. Julian lief in dieser Saison sein erstes Rennen und konnte mit Platz sechs wertvolle Erfahrung sammeln.