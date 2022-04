Kraftwerke in Göpfritz und Rastenfeld werden im April wieder hochgefahren, jenes in Altweitra im Herbst.



WALDVIERTEL. Nawaro, einer der größten Ökostromproduzenten Niederösterreichs, wird die Holzkraftwerke in Altweitra, Göpfritz an der Wild und Rastenfeld, die vor über einem Jahr aufgrund fehlender gesetzlicher Regelungen abgestellt wurden, heuer wieder in Betrieb nehmen: In Göpfritz und Rastenfeld im April, jenes in Altweitra voraussichtlich im Oktober 2022. Drei neue Anlagen – ein Pelletswerk in Göpfritz und Holzgaskraftwerke in Groß Gerungs und Perg – sollen ebenfalls im Herbst in Betrieb gehen.

"Wir freuen uns, dass wir nach mehr als einem Jahr unserer Hauptaufgabe wieder nachkommen können, nämlich nachhaltige, erneuerbare Energie zu produzieren", so Nawaro-Geschäftsführer Hans-Christian Kirchmeier. "Die Zeit der Unsicherheit ist sowohl für unsere Mitarbeitenden als auch unsere Lieferanten vorbei. Durch die Wiederinbetriebnahme der Kraftwerke und unsere Investitionen schaffen wir Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Region und sparen damit mehr als 132.000 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr."