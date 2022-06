Beim Weidefest in Schönau erlebten die Gäste einen einen interessanten und unterhaltsamen Festtag.



LITSCHAU. Bei strahlendem Sonnenschein fand am Sonntag im Feststadl von Gast- und Landwirt Otto Böhm in Schönau bei Litschau das bereits seit langem geplante Weidefest statt. Durch unmittelbar am Festgelände vorbeiführende Schmalspurbahn war es den Gästen möglich, auch per Zug anzureisen.

Die Festredner Bürgermeister Rainer Hirschmann sowie Vizepräsidentin der LK NÖ Andrea Wagner und Obmann Markus Wandl, wiesen auf die Wichtigkeit der Landwirtschaft und der regionalen Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln hin. Gleichzeitig wurde auch 100 Jahre Landwirtschaftskammer NÖ gefeiert.

Unter der Moderation von Kammersekretär Martin Spitaler präsentierte die Volkstanzgruppe der Landjungend Litschau einstudierte Tänze und Forstprofi Josef Laier demonstrierte mithilfe eines Simulationsstandes das richtige Bearbeiten von verspannten Holzstämmen. Als Rahmenprogramm gab es Pferdekutschenfahrten, Musik, Kinderunterhaltung und Infostände von regionlen Direktvermarktern.