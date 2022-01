Die Bezirks- und Außenstellen der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) haben sich auch 2021 als Ansprechpartner Nummer eins für die Wirtschaft in der Region bewährt.

GMÜND. Mit insgesamt rund 340.000 Mitglieder-Kontakten hat die Zahl der Beratungs- und Informationsgespräche der WKNÖ im Vorjahr einen neuen Rekordwert erreicht. Fast die Hälfte davon, nämlich 160.000 Kontakte, sind über die 23 Bezirks- und Außenstellen erfolgt.

"Wir haben damit einmal mehr bewiesen, wie wichtig es ist, nah an den Unternehmen in der Region zu sein, gerade auch in nicht einfachen Zeiten", sagt Gmünds Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber. "Die Bezirksstelle Gmünd hat einen kräftigen Anteil am aktuellen Rekord an Mitgliederkontakten der WKNÖ geleistet. Sie ist Service- und Informationsnahversorger für unsere Wirtschaft in der Region."

Thema Nummer 1 war Corona

Besonders bei den Unternehmen gefragt waren Informationen rund um Corona – von den jeweils aktuellen Bestimmungen bis zu Antrags- und Auszahlungsmodalitäten von Förderungen oder Hilfen. Hier wurden die Unternehmen von den Bezirks- und Außenstellen mit über 35.000 Kontakten unterstützt. Zu Themen wie Arbeits- und Sozialrecht, Finanzen, Steuern oder allgemeinen Rechtsfragen wurden von den WKNÖ-Bezirks- und Außenstellen fast 60.000 Auskünfte erteilt.

Schnelle Informationen

Auch die regionalen Newsletter der Wirtschaftskammer mit raschen und rechtssicheren Informationen zu aktuellen Entwicklungen werden von den Unternehmen in der Region geschätzt, wie Schreiber berichtet: "Die unmittelbare Information – schnell und durch die WKNÖ Expertenteams abgesichert – liefert zuverlässige und praktikable Anleitungen für die Praxis, egal, ob es sich um eine neue Verordnung oder Fördermodalitäten dreht."