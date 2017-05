Gartensommerfest im Kunstmuseum Waldviertel

AT

Zur Feier des Skulpturenparks im Gartensommer 2017, haben wir einige besondere Highlights für unsere Besucher im Programm.



Von 14 - 16 Uhr führt Eunike Grahofer, erfahrene Kräuterpädagogin aus Waidhofen an der Thaya, in die spannende Welt der heimischen Kräuterpflanzen und vermittelt anschaulich die verschiedenen Anwendungsgebiete und Wirkweisen!



Zu einem richtigen Paradiesgarten gehören natürlich Tiere! Beim Kinderschminken könnt ihr euch in bunte Paradiesvögel, wilde Löwen, flinke Äffchen oder euer Lieblingstier verwandeln lassen.



Im Museum warten die Jahresausstellung "Garten Eden" auf zwei Etagen, die Kinder-Rätselreise und natürlich das Kaffeehaus mit seinen "Gartensommer-Spezialitäten" auf zahlreiche Gäste!



Wir freuen uns, Sie zum Gartensommerfest begrüßen zu dürfen!