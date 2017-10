Keramikkurs "Krippenfiguren" für Jugendliche und Erwachsene

Weihnachtliche Keramik

... ist nicht nur eine beliebte Dekoration für das eigene Heim sondern auch ein außergewöhnliches Geschenk für liebe Verwandte und Freunde.Selbstgestaltete Krippenfiguren oder Engel können hierbei in verschiedenen Größen geformt und in den Wunschfarben bemalt werden.Die erfahrene Kursleitung vermittelt Techniken der Keramikgestaltung, wodurch die Figuren in jedem Fall gelingen und nach dem Brennen ein langes Leben zu erwarten haben!Der Kurs eignet sich für Jugendliche ab 10 Jahren und Erwachsene.Wir bitten um Anmeldung unter 02853 72 888 oder info@daskunstmuseum.atBeitrag: € 20.- für Jugendliche; € 40.- für Erwachsene.