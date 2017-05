Landschaftsmalen & Zeichnen mit Eleonore Hettl

4 Tages-Kurs mit Künstlerin Elenore Hettl

Eleonore Hettl ist eine erfahrene Künstlerin und Kursleiterin, die mit ihren Malgruppen die wunderschöne Landschaft des Waldviertels erkundet und direkt in der Natur malt.Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene werden von Eleonore Hettl individuell betreut. Es wird im Freien und im Atelier der Künstlerin in Buchbach gemalt.Im Rahmen des Kurses wird auch das Kunstmuseum Waldviertel besucht, bei der Sie an einer Führung durch die Erlebnisausstellung "Garten Eden" teilnehmen.

Kurstermine:Do., 3. August, 14-18 UhrFr. und Sa. 4. und 5. August, 10-18 Uhr (Mittagspause 12 Uhr 30 -14 Uhr 30)So., 6. August, 10-16 UhrKursbeitrag: 290.-Weitere Informationen und Anmeldung zum Malkurs bei:DAS KUNSTMUSEUM WALDVIERTELMühlgasse 7a3943 SchremsT 02853/ 72 888info@daskunstmuseum.atEleonore Hettl ist gerne bei der Auswahl und Buchung von Übernachtungsmöglichkeiten im Umkreis behilflich.