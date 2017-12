Semesterstart Malakademie Schrems

Nach einem erfolgreichen ersten Semester geht die Malakademie der NÖ Kreativakademie im Kunstmuseum Waldviertel in die nächste Runde!Wir freuen uns auf bekannte und neue Gesichter!Das Kreativprogramm richtet sich an Jugendliche zwischen 12 - 19 Jahren und wird jeweils freitags von 15 - 18 Uhr stattfinden.In der Malakademie wird gemalt und gezeichnet – aber auch viel mit Techniken und Materialien experimentiert, die Wahrnehmung geschult und unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten erprobt. Es wird in jedem Fall abwechslungsreich und spannend.

Der erste Termin findet am Freitag, den 23. Februar 2018, statt. Die Kursleiter Karin und Bernhard Antoni stellen sich vor und geben Auskunft über das abwechslungsreiche Programm.Das Semester (30 Stunden) kostet € 145.-Anmeldung (bitte auch zum 1. Termin!) über die Webseite der NÖ Kreativakademie unter http://noe-kreativakademie.at/de/anmeldung.