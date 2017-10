Weihnachtsausstellung im IDEA Designshop

AT

, Mühlgasse 7 , 3943 Schrems AT

Das Kunstmuseum Waldviertel , Mühlgasse 7 , 3943 Schrems AT

Stimmungsvolle Präsentation von Designs & Geschenkartikeln



Die traditionelle Weihnachtsausstellung im IDEA Museumsshop ist ein beliebter Treffpunkt für alle, die außergewöhnliche Geschenke und Weihnachtsdekorationen suchen, besondere Schmuckstücke und Accessoires oder Kleinmöbel.

Die einzigartigen handgeknüpften Teppiche des renommierten Künstlers und Designers Makis Warlamis schaffen zudem eine künstlerisch-stimmungsvolle Atmosphäre Zuhause.



Tolle Prozente am Aktionstag am 8.12.!



Öffnungszeiten: Mo - Sa 9.30-12.30, 14 -18.00 und So 10 - 17.00 Uhr

Weitere Informationen unter: T 02853/77104 oder E-mail:shop@idea-design.at