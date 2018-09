Das Kulturhaus kommt in Mode

14.09.2018, 13:15 Uhr

Modehighlights und aktuelle Kreationen regionaler Geschäfte zeigen sich auf dem Laufsteg

GMÜND (gr). Initiiert vom BB1 Fashionstore, Optiker Mörzinger, Juwelier Pöhn und Figo der Haarschneider aus Zwettl, gab es zum dritten Mal eine Modenschau im Kulturhaus. Die Models trugen Kleidung, Brillen, Schmuck und Frisuren der Veranstalter, moderiert wurde die Show von Thomas Breit.Die zwölf Models traten in Vierergruppen in zwei Durchgängen auf, die nach jedem Gang über den Laufsteg das Publikum im gefüllten Saal mit einer gelungenen Tanzeinlage begeisterten.Gezeigt wurde Kleidung in den trendigen Herbstfarben, dominiert von Grau und Schwarz mit trendigen Mustern. Bianca Hahnl möchte moderne, lässige Mode in den grauen Alltag bringen. Den vielfach veränderbaren Designerschmuck von Les Georgettes, und Uhren verschiedener Hersteller kamen vom Juwelier Pöhn. Das reichhaltige Angebot vom Silberschmuck bis hin zum Diamantcollier kann man nach eigenen Wünschen seit 29 Jahren bestehenden Geschäft von Gerlinde und Reinhard Pöhn mit eigener Goldschmiedewerkstatt aussuchen. Die Brillen von Andrea und Franz Mörzinger im Stil der 50er Jahre, meist aus Naturmaterialien zeigten den aktuellen Trend.Die Frisuren waren angelehnt an die 80er Jahre mit Locken bei den Frauen und Undercuts, rasierte Scheitel und Bärte bei den Männern. Das Ziel von Figo ist es, Frisuren zum Highlight von Herbst und Winter zu machen.Nach der Show gab es dann noch die Möglichkeit, die gesehenen Produkte genauer zu betrachten und zu erwerben.