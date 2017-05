Die Kleinen spielten ganz groß auf

08.05.2017, 11:28 Uhr

Musikschüler aus dem ganzen Bezirk luden ins Palmenhaus zum Konzert

GMÜND (mm). 15 Jahre Gemeindeverband Musikschule Oberes Waldviertel wollten mit Werken unter anderem von den Foo-Fighters und Leonard Bernstein gefeiert werden. Einen Nachmittag lang gaben sich unzählige Musikschüler quasi die Bühne in die Hand. Zeit für eine Reise in die musikalische Frühzeit – beispielsweise von Thomas Heher: "Ich habe mit der Blockflöte begonnen." Beatrix Vischer Simon kam von der Blockflöte übers Klavier zur eigenen Band "Trixi und die Buben" und Christian Dogl hat die Gitarre mangels Talent bald aufgegeben. Josef Hag hat Gitarre gelernt und konnte einem Dasein in der Blaskapelle durch Abwanderung entkommen: "Meine Familie ist hochmusikalisch!" Andreas Weissensteiner, selbst musikalisch nicht beleckt, beklagt das Talent seiner Frau: "Sie ist so musikalisch, dass ich leider manchmal nix zu essen kriege!"