Glücklich getroffen: Ein Tiger in Indien!

25.07.2017, 15:55 Uhr

Die Wahrscheinlichkeit, in Indien einen Tiger zu treffen, liegt bei einem Prozent. Klaus Dacho hat es geschafft!

GMÜND (mm). Allerlei Wundersames berichtete Klaus Dacho bei seinem Multimediavortrag aus dem Süden Indiens. So auch den Blick auf einen Tiger im Dschungel. Die Eindrücke aus zwei Wochen mit Chauffeur genossen Maria Mokesch und ihre Tochter Kathrin, die nach einem Besuch in Hongkong auch dem Reiz Asiens erlegen ist. "Knapp 8.000 Fotos kamen schon zusammen, aber heute gibt es nur etwa 1.000", schmunzelte der Vortragende und nahm so auch Elfi Maisetschläger, Erika Hager (war ebenfalls schon mehrmals in Indien) und Franz Breiteneder mit auf die multimediale und toll gestaltete Reise.