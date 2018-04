Liebevoll und treu oder nur langweilig?

27.04.2018, 22:29 Uhr

Der Mustergatte bekommt die Hörner aufgesetzt, die Nachbarn mischen sich ein: Chaos vorprogrammiert!

HEIDENREICHSTEIN (mm). Das ist der Stoff, den die Bühne Heidenreichstein unter der Regie von Otto Bauer virtuos auf die Bretter bringt. Wobei Margit Weikartschläger, in Begleitung von Mustergatte Josef, die Regie auch gerne gemacht hätte: "Ich hatte leider keine Zeit!" Die Altmannser Damenrunde war ebenfalls bei der Premiere - aber ohne ihre Mustergatten. Martin Schuster war ausnahmsweise arbeitslos und bekam von Gattin Manuela attestiert: "Du bist ein Mustergatte, aber nicht so fad wie der auf der Bühne!" Hans Schiller brillierte als Nachbar mit Geheimnissen und gab vor der Aufführung Tipps, wie man den Mustergatten erkennt: "Er liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab, gibt der Frau immer Recht - und hat einen Klopfer!" Gerda Geppert nutzte die kurze Absenz ihres Gemahls zu einer Erkenntnis: "Er ist ein Mustergatte - ein bissi!" Und Josef Weikartschläger sieht sich selbst als Mustergatte - aber erst seit er in der Pension ist: "Seither mache ich einen Großteil der Hausarbeiten!"