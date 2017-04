Starker Stoff, total entspannt!

28.04.2017, 11:17 Uhr

In die Gemeinden des Waldviertels wurde beim Regionaldialog geschaut. Ein kurzes Video sehen Sie hier https://youtu.be/8M4WZ-34dO0

GMÜND (mm). "Das Waldviertel steht besser da als die meisten glauben" war die Botschaft von Josef Wallenberger beim Regionaldialog im Kulturhaus. Dass sich Abwandernde und Zuziehende nahezu die Waage halten, verwunderte nicht nur Barbara Körner, die sich als gebürtige Wienerin nicht mehr vorstellen könnte zurück zu gehen. Adelheid Ebner, die sich unter Anderen mit Markus Wieser auf dem Podium der Diskussion stellte und als Jägerin sehr naturverbunden ist, schätzt am Waldviertel das Mystische. Elisabeth Zellhofer und Willi Glaser sehen als Argumente für unsere schöne Region den Mohnzelten und die delikaten Karpfen. Nicht nur deshalb wohnt man nirgends besser als im Waldviertel, so Reinhard Langegger, der wie Hubert Hauer und Karl Harrer noch begeistert an der ausgiebigen Diskussionsrunde teilnahm.