500.000 Euro für "Inszenierung Nebelstein"

10.09.2018, 13:08 Uhr

Gemeinderat hat Kostenrahmen für die Inszenierung beschlossen

MOORBAD HARBACH. Den zweiten Punkt der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Moorbad Harbach nahm die "Inszenierung Nebelstein" für sich ein. Dabei wurde beschlossen, dass das geplante Leader-Projekt 500.000 Euro kosten darf. "Das ist unser Fixpreis, den wir nicht überschreiten werden", so Bürgermeisterin und Landtagsabgeordnete Margit Göll. Das Projekt nimmt die maximale Leader-Förderung von 60 Prozent, in diesem Fall also 300.000 Euro, in Anspruch. "Es geht jetzt schon um die Gewerke, wer am besten was macht", schildert Göll, die einen straffen Zeitplan verfolgt. Die Arbeiten sollen noch heuer beginnen, sodass die Fertigstellung 2019 erfolgen kann.

Tourismus soll blühen

Der Nebelstein wird mit der Inszenierung des Panoramaweges um ein weiteres Angebot in der Gemeinde Moorbad Harbach touristisch aufgewertet. Durch die Installation von Rast- und Schauplätzen entlang des zehn Kilometer langen Weges soll Spaziergängern und Wanderern der kurzweilige Aufstieg auf den Gipfel in 1.017 Metern ermöglicht werden. Die unweit des Gipfels gelegene Nebelsteinhütte sowie die im Ort gelegenen Betriebe werden in der Konzeption berücksichtigt, um von einer möglichst hohen touristischen Wertschöpfung profitieren zu können. Die LEADER-Region Waldviertler Grenzland hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategien das Projekt zur Förderung ausgewählt. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE/LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Petra Bohuslav beschlossen.