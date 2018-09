Außergewöhnliches „Wandelkonzert“ im Gabrielenthal

16.09.2018, 10:55 Uhr

Mit Konzerten an verschiedenen Plätzen im Gabrielenthal, die bei strahlendem Herbstwetter mit kurzer Wanderung erlebt werden konnte, war es eine perfekte Inszenierung.

Überraschende Jodeleinlage

Die Konzerte am Samstag, 8. September begannen in der Bürgerspitalkirche Weitra. Der Chor aus St.Martin und Moorbad Harbach wurde von Sigrid Machovetz am Klavier und Andrea Lauter an der Viola da Gamba eindrucksvoll begleitet. Mit dem Halleluja des tschechischen Chors und der gemeinsam gesungenen Europahymne in Latein, Tschechisch und Deutsch war ein musikalischer Höhepunkt bereits in der Kirche. Von dort ausgehend führte der musikalische Spaziergang durch das Garielenthal. Bei der ersten Station war auch Volksmusik angesagt. Sigrid Machovetz am Akkordeon und Silvia Fröschl (Horn) luden zum Mitsingen ein, und die Gäste aus Tschechien überraschten sogar mit einer Jodeleinlage. Diese Veranstaltung bewies einmal mehr, wie stark Musik beide Regionen verbindet und zum Verständnis keine Übersetzung braucht.Die Veranstaltung fand in der Reihe „Naše domovy - Unsere Heimaten“ statt, die mit einem Fest am 22. September in Mýtiny/Kropfschlag und einer gemeinsamen Wanderung auf den Mandelstein am 27. Oktober abgeschlossen wird.Für das Dorffest in Mýtiny/Kropfschlag mit österreichsicher und böhmischer Musik und einer Führung durch das Dorf steht wieder ein kostenloser Shuttlebus ab Weitra zur Verfügung.Das Projekt „Naše domovy - Unsere Heimaten“ ist ein Projekt der Stadtgemeinde Nové Hrady und des Kunstvereins Roggenfeld und wird im Rahmen des Projektes FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 durch den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, Programm „INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik“ gefördert und durch Eigenmittel der NÖ.Regional.GmbH kofinanziert.Mehr Infos: www.ild.cc 0664 150 53 48