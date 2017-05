Bad Großpertholz: Unfall beim Überholmanöver

04.05.2017, 14:04 Uhr

Als der Lenker nach seinen Angaben sich dem langsam am rechten Fahrbahnrand rollenden Pkw näherte, setzte er den linken Blinker und wollte das Fahrzeug überholen. Plötzlich und ohne einen Blinker nach links zu setzen, lenkte nach nach Angaben des Überholenden der vor ihm Fahrende seinen Pkw nach links und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Überholende streifte mit der rechten Front die linke Vorderseite des vor ihm fahrenden Pkw, schleuderte nach links, streifte die dortige Leitschiene, fuhr über eine etwa 5 m hohe Böschung hinunter und kam nach 30 m mit dem Heck an einem Fichtenbaum am Waldrand in Richtung Straße im schwer beschädigtem Zustand zum Stillstand. Fahrer- und Beifahrerairbags wurden ausgelöst. Betriebsmittel ( Motoröl, Diesel) flossen aus.Der Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in das UKH Linz geflogen und stationär aufgenommen.Der Lenker, sein 8-Monate alter Sohn und die Kindesmutter wurde leicht verletzt, mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert, ambulant behandelt und in häusliche Pflege entlassen.Der Pkw des Pensionisten wurde beim Zusammenstoß herum geschleudert und kam auf der Fahrbahn an der Frontpartie stark beschädigt zum Stillstand. Der Lenker wurde dabei nicht verletzt. Alkomattest beim Pensionisten ergab einen Wert von 0,05 mg/l.Die FF Bad Großpertholz und Weitra mit 6 Fahrzeugen und 32 Mann führte die Fahrzeugbergungen und die Fahrbahnreinigung durch. Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden in Bad Großpertholz abgestellt.

Wegen Gefahr im Verzuge bezogen auf das Wasserrechtsgesetz wurde die Abtragung des verunreinigten Erdreiches angeordnet und durchgeführt. Die Sicherung der Gefahrenzone wurde von der FF Bad Großpertholz durchgeführt.Vom Streckendienst der Straßenmeisterei Weitra wurden im Bereich der Unfallstelle Gefahrenzeichen aufgestellt. An dem vom Angestellten gelenkten Pkw entstand Totalschaden. Alkomattest 0,00 mg/l.Es wurden die Streifen Weitra und Gmünd zur Verkehrsregelung angefordert. Die Fahrzeuge wurden vorerst angehalten und später an der Unfallstelle vorbei geführt. Es kam zu keinen Zwischenfällen.Fotos: FF Bad Großpertholz