Bahnhofsfest Weitra „115 Jahre Gmünd – Steinbach“

Damals so wie heute: eine Fahrt mit der Waldviertelbahn ist immer ein besonderes Erlebnis!

Generationen von Menschen waren und sind fasziniert von der Waldviertler Schmalspurbahn. Sie ist eine technische Meisterleistung, hat die Region wirtschaftlich geprägt und bietet bis heute ein einzigartiges Naturerlebnis, das Jahr für Jahr immer mehr Gäste anzieht. Ihr zu Ehren, laden die NÖVOG und die Stadtgemeinde Weitra am 20. Mai 2017 von 10 bis 17 Uhr zum großen Geburtstagsfest.Wie anno dazumal, startet der erste Dampfsonderzug, begleitet von Weitras Nachtwächter und einigen Überraschungsgästen, um 9.45 Uhr in Gmünd und bringt die Festgäste nach Weitra, wo sie am Bahnhof bereits von der Stadtkapelle Weitra erwartet und begrüßt werden.Am Bahnhofsgelände wird den ankommenden Gästen viel geboten: neben dem Festzelt mit kulinarischen Köstlichkeiten, können sie traditionelles Weitraer Handwerk hautnah erleben, Waldviertler Produkte verkosten, lustige Erinnerungsfotos mit der Foto-Box schießen, mit der Pferdekutsche durch Weitra fahren oder im Bahnhofsmuseum in alten Erinnerungen schwelgen.Natürlich gibt es tagsüber auch die Möglichkeit, mit der Dampflok oder dem Goldenen Triebwagen eine romantische Bahnfahrt durch die schöne Waldviertler Landschaft zu genießen. Die kleinen Besucher können mit den Sonnseitn Alpakas eine Runde drehen und für alle Bahn-Fans wird vor Ort eine eigene Sonderpostmarke und interessante Eisenbahn-Lektüre zum Kauf angeboten.Auch die Volksschule Weitra beteiligt sich mit einem Malwettbewerb an diesem Jubiläumsfest. Die Kunstwerke der Kinder, die sie im Unterricht gemalt haben, werden, im Rahmen des Festaktes, am Vormittag auf der Bühne prämiert. Auf die drei Sieger pro Klasse warten tolle Preise, u.a. eine Fahrt mit der Diesellok für die ganze Familie.Im Festzelt gibt es den ganzen Tag über ein buntes Programm: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Weitra, Präsentation der touristischen, wirtschaftlichen und kulturellen Highlights Weitras, Auftritt der Bühne Weitra und am Nachmittag einen Direkteinstieg von Radio 4/4 unter der Moderation von Birgit Perl.Am Ende des Festtages erwartet die Besucher dann noch ein Höhepunkt: Elfi Maisetschläger wird ihre neueste Trachtenkollektion bei einer Modenschau im Festzelt präsentieren.Alle Eisenbahn-Fans und solche, die es noch werden wollen, sind ganz herzlich – auch in historischer Kleidung - zu diesem Fest eingeladen. Der Eintritt ist frei.Weitere Informationen sowie Preise und Fahrzeiten der Waldviertelbahn finden Sie unter www.waldviertelbahn.at.