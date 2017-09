Bausteinaktion: Kinderhütte im Naturpark Heidenreichstein als Wetterschutz

29.09.2017, 13:11 Uhr

Die Baustein-Aktion läuft noch bis Ende April 2018.

HEIDENREICHSTEIN. Der gemeinnützige Verein Naturpark Heidenreichsteiner Moor führt jährlich tausende Besucher durch das Moor."Mit großer Unterstützung unserer ehrenamtlichen HelferInnen konnten wir in den letzten Jahren einen naturnahen Spielplatz bauen, betreiben für Besucher eine Imbissstube im Naturparkzentrum mit diversen Speisen und Getränken, sowie einen Shop mit diverser Spezialliteratur, Spielzeug u.v.m.. Da unsere Gäste vor allem Schulkinder jeden Alters sind und uns das Wetter oftmals Regen, niedrige Temperaturen und Wind beschert wollen wir unseren kleinen Gästen natürlich einen regen- und windfesten Aufenthaltsort vor und nach der Führung bieten", beschreibt Naturpark-Geschäftsführer Horst Dolak die Situation.

In den vergangenen Jahren geschah dies durch mehrere Zelte, die aber durch den Dauerbetrieb von April bis September sehr stark der Witterung (UV-Strahlung, Regen, Wind, Hagel und dgl.) ausgesetzt seien. Im Schnitt müssten diese Zelte daher nach 1,5 Jahren wieder getauscht werden, was natürlich erhebliche Kosten verursache. Um auch dem Gedanken der Nachhaltigkeit zu entsprechen, wollen die naturparkbetreiber daher statt der Plastikzelte eine Konstruktion aus Holz mit Ziegeldach für die Kinder bauen."Da unsere Vereinsstrategie nicht auf Gewinn abzielt und wir weiterhin unseren gesellschaftspolitischen Auftrag wahrnehmen möchten, dürfen wir daher um Teilnahme an unserer Bausteinaktion zum Bau einer Holzhütte mit Ziegeldach ersuchen und bitten im Sinne der Kinder um Ihre Unterstützung", so Dolak weiter.Bei dieser Aktion werden Bausteine in fünf verschiedenen Größen angeboten. Je größer der Baustein, desto größer die Unterstützung für das Vorhaben. Folgende fünf Kategorien stehen zur Auswahl:Baustein der Kategorie 1 zu € 30,00Baustein der Kategorie 2 zu € 50,00Baustein der Kategorie 3 zu € 75,00Baustein der Kategorie 4 zu € 100,00Baustein der Kategorie 5 zu € 200,00"Durch den Kauf eines Bausteines erhalten Sie eine Urkunde und bekommen auf der Tafel für „Wir danken unseren Freunden und Sponsoren“ einen fixen Platz. Nutzen Sie diesen Platz als Werbefläche für Ihre Firma oder schreiben Sie einfach ihren Namen darauf. Diese Tafel wird bei der Fertigstellung der Hütte enthüllt. Darüber hinaus werden die Gönner namentlich auf unserer Homepage und in Facebook erwähnt. Sie allein bestimmen die Größe des Bausteines", erklärt Horst Dolak abschließend.Mit der Überweisung eines Betrages an die Volksbank NÖ AGIBAN AT22 4715 0400 2218 0100 BIC: VBOEATWWNOM erwerben Sie einen Baustein.Bitte vergessen Sie nicht bei einer Überweisung in den Bereich „Verwendungszweck“ das Wort "Bausteinaktion" und ihre Anschrift zu schreiben!