Deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bezirk Gmünd

04.05.2017, 15:46 Uhr

289 Personen in Schulung



Viele Einstellzusagen



207 neue Arbeitslose

Positive Entwicklung am Stellenmarkt



eAMS-Service

Die in diesem Indikator nicht enthaltene Zahl der Arbeitslosen in Schulungen des AMS ist im Vergleich zum Vorjahr um 103 (oder 55,4 Prozent) auf insgesamt 289 deutlich gestiegen. Somit waren Ende April in Summe 1.643 Personen beim AMS Gmünd vorgemerkt (Ende April 2016: 1.832 Personen). Erfreulich ist wiederum, dass die Jugendarbeitslosigkeit um 32,4 Prozent deutlich gesenkt werden konnte. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist sowohl bei den Männern (-13,4 Prozent) als auch bei den Frauen (-22,7 Prozent) recht deutlich ausgefallen ist.Von den insgesamt 1.354 Vorgemerkten haben 125, also fast 10 Prozent, wieder eine konkrete Einstellungszusage für die kommenden Monate. „In absoluten Zahlen stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den Bekleidungsberufen (+4 oder 33,3 Prozent), ein erwähnenswerter Rückgang war in den Handels- (-47 der -24,1 Prozent), Fremdenverkehrs- (-43 oder -25,0 Prozent), Metall/Elektro- (-37 oder -24,7 Prozent), Hilfs- (-31 oder -10,7 Prozent) sowie Büroberufen (-30 oder -18,9 Prozent) zu verzeichnen“, berichtet der Geschäftsstellenleiter des AMS Gmünd, Gerhard Ableidinger. Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt in Gmünd mit 8,8 Prozent nur mehr knapp über dem NÖ-Durchschnitt von 8,4 Prozent.Im vergangenen Monat wurden im Bezirk Gmünd 207 Jobsuchende neu arbeitslos, um 33 oder 13,8 Prozent weniger als im April 2016. In 587 Fällen (+22 oder 3,9 Prozent) konnte die Vormerkung wiederum beendet werden. Davon konnten 381 Personen mit direkter oder indirekter Unterstützung des AMS wieder eine Beschäftigung aufnehmen, 91 sind in eine Schulung eingetreten und 115 sind aus anderen Gründen (Pension, Krankenstand, Meldeversäumnis, Auslandsaufenthalt, Wochenhilfe, etc.) aus der Vormerkung ausgeschieden.Die positive Entwicklung am Stellenmarkt setzt sich weiter fort. Mit Ende April waren 97 offene Stellen beim AMS Gmünd gemeldet. Gegenüber dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres bedeutet dies ein Plus von 41 Stellen (oder 73,2 Prozent). Im abgelaufenen Monat wurden 81 Stellen vom AMS Gmünd geworben und gleichzeitig 141 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt. Die Dauer bis der Besetzung der gemeldeten Stelle betrug im Durchschnitt 17 Tage.Mit dem eAMS-Konto können Jobsuchende und Unternehmen zentrale Dienstleistungen des Arbeitsmarktservice per Selbstbedienung im Internet nutzen. Zum Beispiel per Mausklick einen neuen Arbeitsplatz bzw. passende BewerberInnen finden oder Arbeitslosenversicherungsleistungen abwickeln. „Arbeitsuchende mit Internetzugang sparen sich damit manchen Weg in die Geschäftsstelle. Und Unternehmen können so bequem rund um die Uhr AMS-Services nutzen“, erklärt AMS-Geschäftsstellenleiter Gerhard Ableidinger.Mit dem online Service bietet das AMS einen zusätzlichen Kontaktweg, damit auch außerhalb von Öffnungszeiten Dienstleistungen genutzt werden können. „Selbstverständlich stehen unsere BeraterInnen in der Geschäftsstelle für persönliche Gespräche weiterhin zur Verfügung. Viele Anliegen werden auch telefonisch über unsere ServiceLine betreut“, stellt der AMS-Chef klar.