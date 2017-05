Dietmanns: Heiße Asche setzte Carport in Brand

09.05.2017, 10:19 Uhr

Der Brandursachenermittler stellte am darauf folgenden Morgen fest, dass der Brandausbruch in der süd-westlichen Ecke des Carports stattgefunden hatte. In diesem Bereich stand unmittelbar neben der Holzverschalung des Carports ein Plastik-Schnell-Komposter. Dieser wurde im Zuge des Brandereignisses fast zur Gänze thermisch umgesetzt. Bei den Erhebungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Wohnhaus auf diesem Grundstück mittels Festbrennstoffofen geheizt wird. Die Asche des Festbrennstoffofens wurde zuletzt am 5. 5. durch einen 77-Jährigen in Komposter geleert. Aufgrund der Erhebungen kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass die Zündung im Bereich des Komposters durch die Asche erfolgte.