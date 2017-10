Dilan Taskin spielt für Türkische Frauen-National-Mannschaft

10.10.2017, 10:09 Uhr

Die große Überraschung erfolgte vor etwa zehn Tagen nach einem Macht mit dem SKN St. Pölten in Wien. Dort kam eine Talent-Scoutin aus der Türkei auf Dilan zu, gab ihr eine Visitenkarte und erklärte, sie würde sich bei ihr melden, was tatsächlich geschah. Ohne weitere Prüfung, nur auf Grund dessen, was die Talent-Scoutin in Wien beim Match gesehen hatte, wurde die 16-Jährige ins Damen-National-Team der Türkischen Frauenmannschaft einberufen."Meine Tochter war so glücklich, das kann man gar nicht beschreiben", freut sich Mama Nilüfer Taskin.Wie es schulisch jetzt für den jungen Fußball-Star weitergeht, weiß sie noch nicht so genau. Aber irgendwie muss es ihr gelingen, beides unter einen Hut zu bringen.