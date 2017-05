ECDL Zertifikate für Schülerinnen und Schüler der NNöMS Schrems

10.05.2017, 15:20 Uhr

Die begehrten und international anerkannten Zertifikate für den „ECDL Standard in Education Austria“ bzw. „ECDL Profile in Education Austria“ wurden zum Teil bereits zugestellt. Dieser Abschluss attestiert den Absolventen umfassende Kenntnis für alle wichtigen Anwendungsbereiche des Computers und ähnlicher digitaler Medien, welche bereits für Jugendliche in ihrer Entwicklung von großer Bedeutung sind.Insgesamt wurden in diesem Unterrichtsjahr bisher bereits 121 Einzelprüfungen von Schülerinnen und Schülern ab den zweiten Klassen in sieben Einzelmodulen (u. a. Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Online-Zusammenarbeit und Internet-Security) abgelegt.