Eine Reise in die alte Zeit

26.04.2017, 10:34 Uhr

Sehen Sie dazu auch das Video https://youtu.be/9giBvYe96U4 !

Sie haben beim Osterputz die alte Uniform Ihres Großvaters am Dachboden gefunden? Irgendwo in Ihrem Keller ist noch eine Kiste mit uralten Dokumenten aus der Kaiserzeit? Oder Sie wollten immer schon einmal wissen, was die Vase Ihrer Oma wirklich wert ist? Dann packen Sie die Sachen ein und kommen am 6. Mai zum großen Bezirksblätter-Schätztag im Dorotheum am St. Pöltner Rathausplatz (siehe Geschichte nebenan). Die Bezirksblätter haben sich schon einmal umgesehen, welche Schätze die Gmünder auf Dachböden, in Kellern, Scheunen und Schränken gelagert haben. Dabei lernten wir Gerhard Haberleitner kennen, der mit Hund und Katz inmitten von Schätzen aus längst vergangener Zeit wohnt.

Ererbte Leidenschaft

Presse von vorgestern

"Schon mein Vater und meine Mutter haben fleißig gesammelt. Deshalb hatte ich als Kind 130 Taschenuhren über meinem Bett hängen" begründet der Ex-Sportler seine Leidenschaft für alte Schätze. So hat er auch noch Porzellan von der Mutter im Kasten stehen - der natürlich auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Eine Zeitreise im wahrsten Sinne des Wortes macht man beim Betreten des Hauses. Ein antiker Petroleum-Leuchter und ein ebensolcher Spirituskocher teilen sich den Platz mit einer alten Schreibmaschine und den obligaten Kameras von anno dazumal, im Kellerstüberl steht ein Radio-Schrank mit Plattenspieler: "Leider hab ich keine Nadel dafür!"Auf den Trichter gekommen!An Nadeln für den wohl auffälligsten Schatz fehlt es hingegen nicht: Ein Grammophon mit riesigem Trichter - Alter unbekannt - nebst den zugehörigen Schellacks schmückt das Wohnzimmer. Wie man an einen solchen Schatz kommt? "Dieses herrliche Stücks war im Nachlass einer namhaften Gmünder Familie. Es funktioniert noch" spricht Haberleitner, dreht an der Kurbel und spielt auf: "Ein herrliches Gefühl, nicht wahr? Ich fühle mich in eine alte Zeit zurück versetzt." Doch dafür heißt es auch Opfer bringen - die für den Sammler naturgemäß ein Vergnügen sind. So heißt es früh aufstehen, wenn man auf dem Flohmarkt fündig werden will, sonst sind die besten Stücke weg! "Ich hab keine bestimmten Favoriten, wenn mich etwas anspringt, dann kauf ich es!" So kam auch der Modell-VW-Käfer in sein Heim, er ist immerhin Baujahr 1967.Aus dem Jahre 1935 ist eine Ausgabe der Volkszeitung, die aber schön katzensicher verwahrt ist, zu sehr hat das Papier schon gelitten. Und auch Kater Chris ist ein Fundstück, wenn auch nicht so alt: "Ich hab ihn vor einem Jahr aus einem Container gerettet." Und nun streunt er durch dieses Sammelsurium von alten Preziosen, von denen Herrchen Gerhard Haberleitner gar nicht mehr weiß wie viele es sind: "Ein paar Hundert Stück werden es schon sein." Mehr Bilder auf meinbezirk.at