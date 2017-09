28.09.2017, 00:00 Uhr

Erntedankfest in Reingers

REINGERS. Am 1. Oktober findet in der Hanfhalle in Reingers ein Erntedankfest statt. Beginn ist um 9:15 Uhr mit einer heiligen Messe, danach lädt der Pfarrgemeinderat zum Pfarr-Frühschoppen und Mittagstisch ein.

