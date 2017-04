26.04.2017, 09:31 Uhr

Fleischer verletzte sich an der Halbierungssäge

Ein 44-jähriger Fleischer aus Tschechien arbeitete vorigen Dienstag (25. April) an der Halbierungssäge auf der Zerlegestraße des Schlachthofes in Schöllbüchl.



Mit den Fingern der linken Hand geriet er in das Sägeblatt der Halbierungssäge. Der Fleischer wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Gmünd gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

In einer Notoperation wurde ihm das Endglied des linken kleinen Fingers angenäht und die erlittene Rissquetschwunde am linken Mittelfinger versorgt.

Fremdverschulden konnte im Zuge der Erhebungen ausgeschlossen werden.

