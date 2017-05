Flurreinigung Gastern

08.05.2017, 12:29 Uhr

Abordnungen der örtlichen Vereine und der Jägerschaft starteten in allen Orten der Gemeinde Gastern in kleinen Gruppen und gingen in alle Richtungen Straßen, Güterwege und Waldstücke ab.Hauptsächlich wurden Plastikflaschen, Verpackungen von Süßigkeiten u. Zigaretten sowie Dosen und Papierabfälle gesammelt. Eine stattliche Anzahl Müll kam dabei zusammen.

Wobei sich hier die Frage stellt – Was hat dieser Müll im Straßengraben oder Wald verloren?Wo doch jetzt schon in allen Gemeinden Wertstoffsammelzentren eingerichtet sind.Für Jause und Getränke sorgte der Verschönerungs-und Dorferneuerungsverein.Obfrau Hedwig Dietrich und Bürgermeister Roland Datler bedanken sich bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern.