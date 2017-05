Gmünd - für kurze Zeit das "Hollywood" im Waldviertel

12.05.2017, 08:48 Uhr

Regionaut Franz Döller berichtet über seine Erlebnisse rund um den SOKO Donau-Dreh

GMÜND. "Gehört oder irgendwo gelesen haben es wahrscheinlich die meisten: Szenen der Krimiserie "SOKO-DONAU" werden auch in Gmünd gedreht. Wo, was und wann genau war mir nicht bekannt, aber rein zufällig bin ich in die Dreharbeiten hineingeraten, beim alten Bobbin-Areal, als ich mit unserem Hund "Timmy", auch bekannt als Security bzw. Sheriff, spazieren gegangen bin. Ganz interessant, diese Filmerei ein wenig zu beobachten, am Schubertplatz, in der Nähe des Tanzcafes Hackl, haben sie dann am nächsten Tag gedreht und wir sind auch wieder schauen gegangen, man ist ja doch auch ein bisschen neugierig und es ist ja auch nicht jeden Tag ein Filmteam in Gmünd unterwegs. Mühsam ist dieses Filmgeschäft schon, bis dann schlußendlich eine Szene im Kasten ist braucht man viel Geduld. Und gespannt hält man auch Ausschau, den einen oder anderen Blick auf einen Schauspieler zu erhaschen. Und rein zufällig, schon beim Nachhause gehen, haben meine Lebensgefährtin und ich ihn gesehen, den Gregor Seberg. Ich hab meinen ganzen Mut zusammen genommen und ihn spontan gefragt ob wir wohl ein Foto mit ihm machen dürften - 'Natürlich' hat er ganz freundlich gesagt - und schwupps war das Foto im Kasten. Zum Glück hab ich meine 'eigene Kamerafrau Dunja' mitgehabt. Es war ein schönes Erlebnis und sie sind gar nicht so abgehoben wie manchmal angenommen wird - nein, sie sind ja auch ganz normale Menschen die ihren Job erledigen - für kurze Zeit in der Filmstadt Gmünd im Waldviertel.