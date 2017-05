Göll: Trendsetter aus dem Waldviertel

11.05.2017, 12:03 Uhr

ELK Fertigteilhäuser sind seit 55 Jahren in ganz Österreich zu finden.

SCHREMS. „ELK ist in Österreich der Inbegriff für Fertigteilhaus“, ist die Waldviertler Landtagsabgeordnete und Bürgermeisterin von Moorbad Harbach, Margit Göll, überzeugt. „Seit 55 Jahren bestimmt dieses Waldviertler Unternehmer den Markt ‚Fertigteilhaus’ und setzt Trends“, so Göll weiter. „Ein Schwerpunkt des Unternehmens ist das sogenannte ‚Smart Home’. Das bedeutet vernetztes Heim und automatisierte Steuerung von Geräten. Das heißt auch die Arbeitnehmenden des Betriebes sind ständig gefordert, sich weiterzubilden und technisch top am Ball zu bleiben“, ist die Landtagsabgeordnete begeistert.Bei ihrem Betriebsbesuch im Werk in Schrems überzeugte sich Göll von der Vielfalt des Angebotes. Das Leistungsportfolio erstreckt sich über Fertighäuser sowie über den Wohnbau, Motels und Hotels. „ELK ist die Nummer 1 am österreichischen Fertighausmarkt und ein wichtiger Arbeitgeber im oberen Waldviertel“, so die Waldviertler Landespolitikerin und führt aus: „Darüber hinaus bietet ELK auch jungen Menschen eine sehr, sehr gute Ausbildung. Mit Beginn Sommer 2017 werden noch Lehrlinge für die Doppellehre ‚Zimmerer mit Fertighausbauer“’ gesucht. Zurzeit werden rund 25 Lehrlingen in den verschiedensten Lehrberufen ausgebildet.“