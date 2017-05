Goethes Faust im Waldviertler Hoftheater ab 18. Mai

05.05.2017, 11:37 Uhr

Inhalt: Aufrichtigkeit und Verführung. Liebe und Lust. Faust und Mephisto. Die großen Gegenpole des Lebens liegen in Goethes Faust nur allzu nah aneinander: Sie vereinen sich in einer Person, in dem scheinbar erfolgreichen und doch von der unstillbaren Sucht nach Liebe getriebenen Faust, der sich in die junge, aufrichtige Margarete verliebt. Die junge Liebe muss sich nicht gegen gesellschaftliche Konventionen durchsetzen, sondern gegen Faust’s Schattenseite, sein Alter Ego Mephisto …Goethes Faust erforscht die Seelenlandschaft eines Menschen, der sich entscheiden muss zwischen Gut und Böse, Richtig und Falsch. Die Pürbacher Inszenierung schlägt eine Brücke über annähernd 250 Jahre Kulturgeschichte einer unstillbaren Sehnsucht.