Hoheneich: Misthaufen in Flammen

23.04.2018, 05:54 Uhr

Dass dieser Schein trügte mussten die Männer und Frauen der FF Hoheneich in den Morgenstunden feststellen. Über Nacht begann der Haufen erneut leicht zu Rauchen worauf sie am Morgen zu Nachlöscharbeiten alarmiert wurden. Der Landwirt zerteilte erneut den Misthaufen mithilfe des Frontladers seines Traktors. Ein weiterer Landwirt, der auch Feuerwehrmitglied ist, befüllte sein Vakuumfass mit Wasser um es großflächig über der Brandstelle aufzubringen und unterstützte damit die Löscharbeiten maßgeblich. Nach rund zwei Stunden und mehreren tausenden Litern Wasser konnte nun endgültig „Brandaus“ gegeben werden.Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, auch der Sachschaden am Feld des Landwirten hält sich in Grenzen.