KawaReh - „Inselhüpfen“ in Harmanschlag

04.05.2018, 11:05 Uhr

Ganz egal was uns wirklich in die Ferne lockt. Ist es ein Steuerparadies, eine erhoffte Urlaubsbekanntschaft oder doch das verlockende All Inclusive Paket? Tun sie eine Reise mit Elisabeth Seidl-Kases, Guntmar und Josef Müller und sie können was erzählen.Kontakt und Karten bei Obfrau Sigrid Holzweber unter 0664 75 05 82 73 oderkulturwerkstatt.harmanschlag@wvnet.at.