Kinderolympiade Haugschlag

DABEI SEIN IST ALLES - heißt es heuer zum bereits 8. Mal am 27. Mai 2017 ab 14.00 Uhr, bei der Kinderolypiade in Haugschlag!Ein Spaß für Kinder vom Kindergarten bis zum Beginn der Hauptschule!Anmeldung: ab 14.00 bis ca. 14.30 UhrDanach werden die Kinder in 4 verschiedene Altersgruppen aufgeteilt (Jüngster Teilnehmer 2016: 2,5 Jahre).Gemeinsam mit den Altersgenossen absolviert man dann die verschiedenen Spielstationen!

Um ca. 17.30 Uhr erfolgt die Siegerehrung, bei dem jedes Kind eine Medaille erhält!Für Speis und Trank ist natürlich bestens gesorgt!Ob Hot Dog, Pommes oder Haugsgemachte Mehlspeisen bzw. ab 17.00 Uhr knusprige Grillhendl!Die Dorfjugend Haugschlag freut sich auf zahlreiche Olympioniken und deren Fans!Freie Spende für die Teilnahme der Kinder!Der Reinerlös der Veranstaltung wird für den weiteren Umbau des Jugendraumes verwendet!Veranstalter: Dorfjugend HaugschlagZVR: 421188456