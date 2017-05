Maistreiche, die keine sind

04.05.2017, 12:17 Uhr

Umgeschnittener Maibaum beschädigte Dach und Zaun in Groß Neusiedl, Schmierereien in Gmünd.

BEZIRK (eju). In der Nacht zum 1. Mai ist es ein alter Brauch, Streiche zu verüben und Maisteige auf die Straße zu malen. In früheren Jahren wurden in den Dörfern beispielsweise die Gartentürchen mancher Gärten ausgehängt und irgendwo gut sichtbar auf einem Baum deponiert. Oder eine Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsene verschleppte einen Gummiwagen eines Bauern und drapierte ihn am Ortsplatz. Auch auf die Straße gemalte Mai-Steige sollten eine noch nicht bekannte Liaison zweiter meist Jugendlicher öffentlich kund tun. So mancher Schabernack ging auch damals bereits zu weit. Daran hat sich nicht viel geändert. In Groß Neusiedl wurde der von der dorfgemeinsachft errichtete Maibaum in der Nach von Vandalen umgeschnitten. Der Baum stürzte so unglücklich um, dass er einerseits das Dach des stillgelegten Milchhauses beschädigte. Außerdem, und das ist für die Dorfgemeinschaft Groß Neusiedl wie auch die Gemeinde Waldenstein ärgerlich, beschädigte er den neu errichteten Zaum um den Dorflöschteich erheblich. Dieser Streich ist also gehörig daneben gegangen. Vizebürgermeister und Ortsvorsteher Christian Dogl meint sarkastisch zu der unerfreulichen Sache: "Also um richtige Forstfacharbeiter kann es sich bei den Tätern wohl nicht gehandelt haben. Es wäre ausreichend Platz gewesen, den Baum auf die Wiese umzulegen, aber so geschickt waren die Burschen offenbar nicht." Den Schaden muss nun die Allgemeinheit tragen.In die Kategorie harmlose Streiche kann folgende Begebenheit einsortiert werden: In Gmünd wurden Einkaufswagerl vom Eurosparmarkt mitten im sogenannten Billa-Kreisverkehr drapiert, einige landeten in der Grünfläche neben dem Spar-Parkplatz. Die Fotos schickte ein Bezirksblätter-Leser. Außerdem war es den Lausbuben nicht zu dumm, Wagerl des einen Geschäftes mit denen des anderen Geschäftes auszutauschen. Das passiere allerdings öfter, so eine Billa-Mitarbeiterin.Die nächsten Dilletanten waren in der Unterführung unter der B 41 bei der Eichenallee zu Gange, ob in der Mainacht, oder schon früher, konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Jedenfalls wurden der asphaltierte Geh- und Radweg, sowie Wände der Unterführung mit verschiedenfärbigen Sprays besprüht. Dabei glänzten die Vandalen mit wenig Fachwissen, denn das aufgesprühte Hakenkreuz ist seitenverkehrt.