Marc Pircher hautnah erleben

26.07.2017, 13:52 Uhr

Mit dem ErVOLKSmusiker gemeinsam im Dampfzug zum Konzert fahren!

GMÜND. Wir versprechen einen außergewöhnlichen Tag im Waldviertel. Alleine eine Zugfahrt mit der Schmalspurbahn verspricht schon ein unvergessliches Erlebnis. Nicht umsonst ist dies einer der größten touristischen Anziehungspunkte in der Region.Aber wenn dann noch Marc Pircher während der Fahrt im Zug mit dabei ist, wird es zu einem einzigartigen Erlebnis das seines Gleichen sucht. Sie dampfen gemütlich mit Marc Pircher gemeinsam von Gmünd nach Langschlag wo bereits alles für sein Konzert vorbereitet ist. Ein „Smaltalk“, ein Autogramm oder ein Foto mit Marc Pircher ist hier kein Problem. So nahe kommt man einem prominenten Musiker nicht jeden Tag.Treffpunkt ist um 12:45 am Bahnhof der Waldviertelbahn in Gmünd / NÖ. Ihre Betreuer und Marc Pircher erwarten Sie direkt beim Zug mit dem es kurz darauf in Richtung Groß Gerungs durch Wälder, über Brücken, Viadukte und durch zwei Tunnels losgeht. Im Zug können Sie sich im „Jausenwagerl“ stärken bzw, mit Getränken versorgen und Marc Pircher „hautnah“ kennen lernen.Am Ziel angekommen, machen Sie sich gemeinsam mit Marc Pircher auf den Weg zur Vorstellung wo bereits alles für das Konzert vorbereitet ist. Auf der Bühne gibt Marc Pircher nochmal „Vollgas“ bevor es gemeinsam wieder zurück zum Bahnhof geht.Auf der Heimfahrt Richtung Gmünd können Sie gemeinsam mit Marc Pircher dann den Tag ausklingen lassen, noch das eine oder andere Foto schießen oder sich ein paar Geschichten aus erster Hand erzählen lassen.Wann: 5. August 2017, 12:45 UhrWo: Bahnhof der Waldviertelbahn, GmündLeistungen / Programmverlauf: Dampfzugfahrt mit Marc Pircher (Gmünd – Langschlag – Gmünd), Marc Pircher Konzert