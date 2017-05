Meet & Greet Alpakas

Am Sonntag, dem 14. Mai um 14:00 Uhr sowie am Samstag, dem 27. Mai um 14:30 Uhr öffnet der Sonnseitn Bio-Bauernhof in Abschlag 9 wieder seine Stalltüre. Bei einer Hofführung von "einer guten Stunde" erfährt man mehr über die Alpakas und ihr Leben am Sonnseitnhof. Hier achtet man auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, legt besonderen Wert auf artgerechte Tierhaltung und sorgen mit einer Offenstallhaltung für ausreichend Freiraum. Bei einem Besuch am Hof wird der natürliche Kreislauf gesehen und das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Pflanze wieder erfasst.