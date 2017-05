11.05.2017, 13:13 Uhr

Oldtimer-Ausfahrt am 27. Mai ab Schrems

SCHREMS. Die Oldtimer und Sportwageninteressensgemeinschaft Schrems (OSIG) veranstaltet am Samstag, dem 27. Mai 2017 eine Automobil und Motorradausfahrt zum Automobil- und Oldtimermuseum in Neu Bistritz (CZ). Treffpunkt der Teilnehmer ist um 08.30 Uhr auf dem Stadthallenparkplatz in Schrems. Abfahrt ist um 9 Uhr. Die Route führt Schrems, Heidenreichstein, Eisgarn, Grametten, Neu Bistritz. Museumsbesuch und Museums Eröffnungsfeier. Rückfahrt: Neu Bistritz, Grametten, Litschau, Brand, Schrems. Teilnehmen können alle Oldtimer (Autos und Motorräder), Youngtimer und Fahrzeuge, die nicht in die Kategorie Oldtimer fallen. Bitte anmelden bei Obmann Willi Schulz, Tel. 0664/73269165 , E-Mail: willi.schulz@aon.at

Gefällt mir

0