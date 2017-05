12.05.2017, 13:32 Uhr

Personalisierte Briefmarke am 20. 5. in Weitra

Die WALDVIERTEL Bahn hat wieder allen Grund zu feiern. 115 Jahre ist es her, dass die

Bahnstrecke Gmünd-Weitra-Steinbach/Bad Groß Pertholz, eröffnet wurde. Der Festtag

findet am Samstag den 20. 05. mit Fahrten auf der Bahnstrecke und einem Bahnhoffest in Weitra statt. Die Postwertzeichen Sammlervereinigung Gmünd NÖ und Umgebung (Briefmarkenverein Gmünd), nimmt dies zum Anlass um eine personalisierter Briefmarke und ein Schmuckkuvert aufzulegen. Motiv der Marke: Dampfzug im Bahnhof Steinbach. Das Schmuckkuvert zeigt außer der Briefmarke ein Vignette mit der Bahnstrecke. Am 20. 5. sind im Schmalspurbahnhof Gmünd (9 - 10 Uhr) und auch in Weitra beim Bahnhoffest ab 10 Uhr, die Belege für Sie aufgelegt. Bezug auch über den Verein möglich.

Gefällt mir