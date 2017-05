Rossbruck: PKW übersehen - zwei Verletzte

15.05.2017, 09:49 Uhr

Die beiden Verletzten wurden in das Landesklinikum Waldviertel Zwettl gebracht. Ein an beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Die FFW St. Martin führte mit 18 Mann und drei Fahrzeugen die Fahrzeugbergung und die Fahrbahnreinigung durch. Während der Fahrzeugbergung wurde der Fahrzeugverkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kam zu keinen Behinderungen.