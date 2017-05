Schrems: LKW mit schweren Mängeln aus dem Verkehr gezogen

04.05.2017, 14:24 Uhr

Auch beim rumänischen LKW wurden insgesamt zeh schwere, technische Mängel festgestellt wobei drei mit „Gefahr im Verzug“ bewertet wurden. Bei diesem LKW war gleichfalls die Bremsanlage in derart desolatem Zustand, dass auch hier die Kennzeichentafeln abgenommen werden mussten. Bei diesem LKW war die Bremsleistung an der 2. Achse in einem Verhältnis von mehr 70 Prozent ungleich, auch verlor der LKW stark Bremsflüssigkeit. Zudem war der Hauptrahmen durchgerostet. Mit dem deutsch sprechenden, uneinsichtigen rumänischen Chef des Lenkers wurde telefonisch Rücksprache gehalten. Dieser zeigte sich darüber erbost und gab an, dass der LKW im Vormonat beim rumänischen TÜV gewesen sei und er sich nicht vorstellen könne, dass der LKW binnen eines Monats derart defekt werden könne. Da der Chef angab, dass die beförderte Fracht eine Terminfracht sei, welche am nächsten Tag um 9 Uhr in Berlin erwartet werde und sein Fahrer auch nichts unterschreiben und auch keine Kaution bezahlen würde, wurde zur Verhinderung einer eventuellen Weiterfahrt eine Sperrkette angelegt. Am nächsten Tag wurden dann sämtliche, die Weiterfahrt verhindernden Mängel behoben und dem Lenker nach Bezahlung einer Sicherheitsleistung die Kennzeichentafeln wieder ausgehändigt.