"Sitz" und "Platz"

29.04.2018, 17:58 Uhr

Wer kennt sie nicht, die Grundkommandos in der Hundeerziehung ....

Und weil auch beim Hundetraining ohne Übung keiner Meister wird, wurde in der Ortsgruppe Steinbach des ÖRV über den Winter fleißig trainiert. Ein paar unermüdliche Hund-Mensch-Teams übten bei jedem Wind und Wetter.Am 28. April fand nun bei strahlendem Sonnenschein die erste Ortsgruppenprüfung statt. Prüfungsleiterin Michaela Würcher konnte 11 Teams in den verschiedensten Kategorien an den Start bringen: von Begleithundeprüfung (Beginner) bis IPO3 (Unterordnung, Schutz und Fährte in der höchsten Schwierigkeitsklasse) waren fast alle Kategorien vertreten. Leistungsrichterin Petra Scheyrer beurteilte mit fairem Auge und strengem Blick die durchwegs guten bis sehr guten gezeigten Leistungen, sodass sich am Ende alle HundeführerInnen über einen erfolgreichen Prüfungsabschluss freuen konnten.Auch unter den Zuschauern wurde natürlich sachkundig diskutiert und mit den erfolgreichen HundeführerInnen bei Speis und Trank gefeiert und gefachsimpelt.