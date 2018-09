So traf Gmünder Paare Amors Pfeil

12.09.2018, 06:00 Uhr

Schmetterlinge im Bauch und die rosarote Brille auf der Nase: Bezirksblätter starten "Liebesserie".

BEZIRK GMÜND (bt). Können Sie sich eigentlich noch an jenen Tag erinnern, an dem Sie Ihrer "besseren Hälfte" begegnet sind? War es Liebe auf den ersten Blick? In einer sechsteiligen Liebesserie stellen die Bezirksblätter Paare aus der Region vor, die verraten, wie sie sich kennengelernt haben. In folgenden Ausgaben erzählen Bezirksblatt-Leser, wie das "erste Mal" war, oder verraten die besten "Sexplatzerl" und "Liebesrezepte". Und natürlich suchen wir die schönsten Liebesgeschichten (siehe "Zur Sache"): Dabei können Sie eine Flugreise nach Rom, ein Thermenwochenende oder ein Candle-Light-Dinner gewinnen.

Filmreife Liebesgeschichte



Ewige Jugendliebe

Zur Sache

Die Liebesgeschichte von Romana und Andreas Winter könnte glatt aus einem Film stammen. Vor 21 Jahren war Romana als Stubenmädchen im Hotel Sacher beschäftigt. Der Maler Andreas führte hier Renovierungsarbeiten durch. Als Romana ihn sah und in seine blauen Augen blickte war, es um sie geschehen. Doch als sie ihn ansprach wurde Andreas rot und grinste, doch er antwortete nicht. Die Arbeiten waren abgeschlossen, der Maler war weg doch aus dem Kopf ging er Romana nicht mehr. Da sie wusste er kam aus dem Raum Gmünd setzte sie alles auf eine Karte und zog in das Ferienhaus ihrer Familie in Neunagelberg. Die Jahre verstrichen, doch sie fand ihren Andreas nicht - bis das Schicksal beide in die Sauna führte. "Ich hab ihn sofort erkannt und geschrien ,Andreas bleib stehen'. Aber er hat mich nicht gehört", erzählt Romana. Konnte er auch nicht, denn Andreas ist gehörlos. Doch als Romana ihn antupfte erkannte er sie. Er gab ihr seine Nummer, aber das Handy in der sie gespeichert war ging verloren. Nocheinmal sollten zwei Jahre vergehen, bis sie sich wiedertrafen. Die beiden schrieben einander, Romana lernte die Gebärdensprache und es entstand Liebe. Nach circa eineinhalb Jahren Beziehung läuteten vor wenigen Wochen die Hochzeitsglocken.Von Liebe auf den ersten Blick können Monika und Rudolf Kammerer vom Schremser Granitwerk nicht gerade sprechen. Sie gingen nämlich schon miteinander in den Kindergarten. "In Kindergarten und Schule war noch nichts. Mit 18 sind wir dann zusammengekommen", schmunzelt das Ehepaar, das 1989 vor den Altar getreten ist und 1990 Drillinge bekommen hat.Auch Hertha und Adolf Deibler kennen sich aus ihrer gemeinsamen Jugend. "Wir sind im Wirtshaus gesessen und die Burschen am Nebentisch haben halt immer rüber geredet, da war er auch dabei. Dann sind wir ins Kino gefahren", denkt Hertha Deibler an jene Zeit zurück, in der es schließlich gefunkt hat. Sie war damals 18, ihr Adolf 23. Ziemlich genau vor 60 Jahren wurde geheiratet, denn das Ehepaar aus Karlstift hat gerade erst Diamanthochzeit gefeiert.Schicken Sie Ihre Liebesgeschichte an liebe2018@bezirksblaetter.at oder laden Sie Ihre Story auf meinbezirk.at/liebe2018 hoch. Bitte geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an und verraten Sie uns den Bezirk, in dem Sie wohnen. Fotos sind natürlich erwünscht.