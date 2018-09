Straßenbauarbeiten in Eisgarn und Schönau sind abgeschlossen

18.09.2018, 08:50 Uhr

Teilbereiche der Ortsdurchfahrt von Eisgarn im Zuge der Landesstraße B 5 wurden erneuert und auch die Arbeiten für Fahrbahnsanierung L 62 in Schönau sind fertiggestellt.

B 5 in Eisgarn



SCHÖNAU (red). Landtagsabgeordnete Margit Göll nahm am Montag in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung für die Bauarbeiten an der Landesstraße B 5 in Eisgarn sowie der Arbeiten für die Fahrbahnsanierung der Landesstraße L 62 in Schönau (Gemeindegebiet von Litschau) vor.Aufgrund der schadhaften Fahrbahn entsprach die Landesstraße B 5 im nördlichen Ortsbereich von Eisgarn nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Die Planung des Straßenbauprojektes erfolgte durch den NÖ Straßendienst (NÖ Straßenbauabteilung 8, Waidhofen/Thaya) unter Einbeziehung der Marktgemeinde Eisgarn. Zielsetzung war es, neben der Fahrbahninstandsetzung auch teilweise die Nebenflächen zu erneuern.

L 62 in Schönau

Auf eine Gesamtlänge von rund 620 Metern wurde der gesamte Unterbau der Landesstraße B 5 erneuert und die Straßenkonstruktion neu hergestellt. Die Fahrbahn der Landesstraße B 5 wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von 6,0 Metern ausgeführt. Zur Verbesserung der Linien- und Wasserführung wurden auf einer Länge von rund 400 Metern Hoch- und Schrägbordsteine sowie Regeneinläufen für die Fahrbahnentwässerung neu versetzt. Rund 1.300 Quadratmeter Gehsteige und Nebenflächen wurden saniert. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wurde auch die Lichtwellenleiterverkabelung mit verlegt. Rund 200 Quadratmeter neu angelegte Grünflächen sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild der Ortsdurchfahrt.Die Arbeiten wurden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Dobersberg mit Baufirmen der Region in einer Bauzeit von rund vier Monaten durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 480.000 Euro wobei rund 400.000 Euro auf das Land NÖ und rund 80.000 Euro auf die Gemeinde Eisgarn entfallen.Aufgrund der aufgetretenen Fahrbahnschäden und den Einbautenverlegungen durch die Stadtgemeinde Litschau entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 62 im Ortsgebiet und vor dem südlichen Ortsbeginn von Schönau nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen.Im Vorfeld wurden seitens der Stadtgemeinde Litschau die Einbauten wie Kanal, Wasserleitung Lichtwellenleitung im Ortsgebiet von Schönau verlegt. Die Fahrbahn der Landesstraße L 62 wurde unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite auf eine Gesamtlänge von rund 2 Kilometern saniert. Auf einer Sanierungsfläche von rund 14.250 Quadratmetern wurde die Landessstraße L 62 abgefräst und ein neuer Straßenbelag aufgebracht.Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Schrems mit Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung belaufen sich auf rund 440.000 Euro und werden vom Land NÖ getragen.