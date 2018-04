23.04.2018, 11:10 Uhr

Thujenbrand in Weitra

WEITRA. Am 22. April gegen 00.10 Uhr geriet im Stadtgebiet von Weitra neben einem Mehrparteienhaus eine Thujen-Hecke in Brand, wodurch auch die Vollwärmeschutzfassade der Wohnhausanlage, sowie ein Fenster beschädigt wurden. Der Brand konnte durch die FF Weitra gelöscht werden, Personen kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache konnte ermittelt werden, dass ein 45jähriger Bewohner der Wohnhausanlage am Vortag nach dem Grillen den Rest der Holzkohle unter der Thujen Hecke entsorgt hatte, wodurch diese Stunden später in Brand geriet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Gefällt mir