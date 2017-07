Tolle Erfolge für "Bergfexn" beim Vereinsturnier in OÖ

25.07.2017, 14:36 Uhr

In der Mannschaftswertung gewannen die Rüden (Daniela Haringer mit Claus, Raphaela Kitzler mit Anton, Monika Baumgartner mit Corbinian und Manuela Nemeth mit ihrem Balduin) – unter dem Mannschaftsnamen "Hirschenwieser Buam" die Gesamtwertung, also Rang 1! AlDie Hündinnen (Claudia Schmid mit Fini, Daniela Winkler mit Dahra Mae und Manuela Nemeth mit ihrer Alena) - heuriger Name "Berghexn" belegten gesamt Rang 2! Ein wirklich sehr schöner Mannschaftserfolg besser geht’s nicht!Bei ihren ersten Antreten in der BGH 3 erreichte die erfolgreiche Hundetrainerin und Mannschaftsführerin Manuela Nemeth mit Balduin und Alena, beide 90/100 Punkte, Rang 2 und 3.