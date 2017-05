Waldviertelbahn dampft wieder

03.05.2017, 13:28 Uhr

Seit 1. Mai wird die Strecke Gmünd Groß Gerungs bzw Litschau wieder befahren.

BEZIRK. Seit 1. Mai ist die Waldviertelbahn wieder auf der Strecke zwischen Gmünd und Groß Gerungs bzw. Gmünd und Litschau unterwegs. „Anfang Mai startet die beliebte Schmalspurbahn unter dem Motto ‚Einsteigen und Kraft tanken‘ in eine neue Saison. Aufgrund der großen Nachfrage im Vorjahr setzen wir auch heuer wieder ganz stark auf Themen- und Nostalgiefahrten. Das bereits vielfältige Angebot wurde daher nochmals erweitert.“, informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing das umfassende Angebot der Waldviertelbahn.

Die Waldviertelbahn verkehrt von Anfang Mai bis Ende Oktober. „Im Mai ist sie vorerst an den Wochenenden unterwegs – auf der Strecke zwischen Gmünd und Groß Gerungs an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, zwischen Gmünd und Litschau an Sonn- und Feiertagen. Ab Juni fährt sie auf beiden Abschnitten auch mittwochs, zwischen Gmünd und Litschau zusätzlich auch samstags. Ab 4. Juli steht die Bahn dann täglich zur Verfügung“, erklärt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl.Die Dampflok eröffnet die Saison am 6. Mai 2017 mit dem „Bierexpress“ nach Groß Gerungs. Als Besonderheit gibt es für jeden Erwachsenen eine Flasche Zwettler Bier. Nach der Überquerung des Waldviertler Semmerings gibt es in Groß Gerungs noch eine Verkostung des Tigerbräus. Am nächsten Tag, dem 7. Mai, bricht die Dampflok mit dem „Schnitzelexpress“ nach Litschau auf, wo die Freiwillige Feuerwehr ihr traditionelles Schnitzelessen veranstaltet. Nach einem kleinen Spaziergang zum Herrensee geht es wieder retour nach Gmünd.„Das Highlight in dieser Saison ist garantiert das Bahnhofsfest „115 Jahre Waldviertelbahn“ in Weitra am 20. Mai. Ein umfangreiches Angebot für Groß und Klein mit Frühschoppen, Malwettbewerb und vielem mehr“, so Wilfing abschließend.