Waldviertelbahn: Mit der Eisenbahnerkapelle unterwegs

12.10.2017, 00:00 Uhr

„Die Waldviertelbahn hat in der vergangenen Saison zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Ihre Themenfahrten, wie zum Beispiel der Gulaschzug oder der Litschauer ‚Erdäpfel-Express‘, werden von Jung und Alt geschätzt. Ich bin davon überzeugt, dass auch die gemeinsame Fahrt mit der Eisenbahnerkapelle ein voller Erfolg wird“, so NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl. Aufgespielt wird in Weitra, Steinbach und Langschlag, Platzkonzerte gibt es in Gmünd und Groß Gerungs. Die musikalische Rückreise nach Gmünd startet um 17 Uhr.