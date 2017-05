Wissenstest der Feuerwehrjugend 2017

02.05.2017, 12:15 Uhr

65 Burschen und Mädchen erbrachten großartige Leistung

BEZIRK GMÜND. Unter der Leitung des Bezirkssachbearbeiters für Feuerwehrjugend, Christian Traschl, konnten 65 Jugendliche aus den Feuerwehrgruppen Nondorf , Kirchberg/Walde, Waldenstein, Wultschau, Hoheneich, Schrems, Gmünd und Großpertholz ihr feuerwehrfachliches Wissen beim jährlichen Wissenstest und Wissenstest-spiel der Feuerwehrjugend des Bezirkes Gmünd in Gmünd unter Beweis stellen.Die Prüfungen setzen sich aus einem schriftlichen Teil mit bis zu 40 Fragen und einigen praktischen Tätigkeiten, wie Knoten anfertigen, Geräte für Brandeinsatz und technischen Einsatz erkennen, Schutzausrüstung, Dienstgrade erkennen und Kleinlöschgeräte benennen und deren Benützung erklären zusammen. Auch die Handhabung eines Handfeuerlöschers muss erklärt und praktisch vorgeführt werden. Die jüngeren Feuerwehrjugendmitglieder (10-12 Jahren) haben beim Wissenstest-spiel die Aufgabe die Sirenenzeichen und Notrufnummern sowie Gefahrensymbole an Behälter zu erkennen. Auch das benennen und erklären von Geräten im Brand- und technischen Einsatz wurden seit Herbst geübt.Zum Abschluss der Veranstaltung konnte der Bezirkssachbearbeiter Christian Traschl den Abgeordneten zum Nationalrat Konrad Antoni sowie die Abgeordnete zum Landtag Margit Göll und Bürgermeister der Stadt Gmünd Helga Rosenmayer begrüßen. An der Spitze der Feuerwehrfunktionäre wurden Bezirksfeuerwehrkommandant Landesfeuerwehrrat Erich Dangl und sein Stellvertreter Brandrat Harald Hofbauer begrüßt.Bürgermeister Helga Rosenmayer betonte in ihren Grußworten wie notwendig es ist gerade den jungen Menschen eine tolle Freizeitgestaltung zu bieten - Die Feuerwehren sind dafür bestens geeignet. Sie bedankte sich bei den Jugendbetreuer/innen für ihre Arbeit und gratulierte den Burschen und Mädchen zu den tollen Leistungen.Bezirkskommandant Erich Dangl zeigte sich erfreut über die zahlreiche Teilnahme am Wissenstest und bedankte sich für ausgezeichnete Vorbereitung für diesen Wissenstest bei den Jugendbetreuern und wünscht allen Teilnehmern viel Freude an der Feuerwehrjugend.Im Anschluss an die Überreichung der Abzeichen für Wissenstest und Wissenstest-spiel in Bronze, Silber und Gold, lud Frau Bürgermeister Helga Rosenmayer zu einer Jause.